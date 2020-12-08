По словам собравшихся, они уже не верят заявлениям министерства обороны и вопреки всему ждут, что их мужья и дети вернутся домой, пишет Sputnik Армения.

У пожилого мужчины не выдерживают нервы, он бросается на офицеров и полицейских, которые стоят у ворот части: "Убью вас… Не боюсь ни смерти, ни суда... Послали наших детей и забыли о них… У моего сына трое детей осталось, три года, пять лет, семь лет… Они каждый день спрашивают, где их отец... Каждый день то в министерство обороны хожу, то сюда".

К собравшимся вышел командир части Арсен Абгарян, который сообщил, что поисковая работа ведется, а родителям сообщат все, что возможно. "Есть вещи, которые мы можем сказать вам, но публично сообщать пока не можем",- заявил Абгарян.