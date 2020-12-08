Improtex Group поддержала Фонд YAŞAT

Improtex Group перечислила денежные средства в размере 50 000 манатов в Фонд поддержки обеспечения раненных в ходе боев за защиту территориальной целостности Азербайджанской Республики и семей шехидов (Фонд YAŞAT), созданный указом президента Азербайджанской Республики от 8 декабря 2020 года.

Improtex Group продолжит участвовать в государственных мероприятиях, направленных на поддержку нашей армии.

«Гордимся Победой в Отечественной войне, чтим память героев и благодарим их за проявленное мужество», - сказали в Improtex Group.