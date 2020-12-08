Артур Казинян: Это символическое унижение. Военный парад в Баку прошел в "день независимости "НКР"

В этой войне много символических совпадений, написал на своей странице в Facebook председатель партии «Одна Армения» Артур Казинян.

Он отметил, что в день государственного флага Азербайджана был освобожден город Шуша, в день рождения Монте Мелконяна был передан Кельбаджар.

«Уверен, что есть также много других заранее спланированных символических унижений, с которыми молча согласился и которым подчинился Пашинян», - написал Артур Казинян.

Он также представил очередной пример символического унижения. По его словам, парад Победы в Баку прошел 10 декабря, именно в этот день в 1991 году карабахские сепаратисты объявили о своей «независимости».