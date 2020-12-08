Сейран Оганян: Пашинян втянул Армению в разрушительную войну

Если эта власть со своим лидером не уйдет как можно скорее, независимость Армении, физическое существование населения окажутся под угрозой, считает экс-министр обороны Армении Сейран Оганян.

«...Премьер-министр РА Никол Пашинян вместе с поддерживающим его большинством в Национальном собрании, не выполнив должным образом свои отведенные Конституцией обязанности, из-за своей не проармянской государственной политики, неэффективного управления, раскола населения, неполноценной внешней политики по обеспечению международной вовлеченности втянули страну в разрушительную для народа войну и даже с конкурентной армией потерпели поражение», - цитирует ФактИнфо бывшего армянского министра.