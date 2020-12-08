Майю Санду официально признали новым президентом Молдовы
Конституционный суд Молдовы утвердил итоги выборов президента республики, на которых победила Майя Санду. Об этом сообщила по итогам заседания председатель КС Домника Маноле.
"Утверждаются результаты выборов президента Республики Молдова, которые прошли 15 ноября 2020 года. Утверждается избрание Майи Санду президентом Республики Молдова. Это решение является окончательным, не может быть обжаловано и вступает в силу с даты принятия", - цитирует ТАСС Маноле.