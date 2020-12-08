Alliance Logistics перечислила в Фонд YAŞAT 500 тысяч манатов

ООО Alliance Logistics перечислило в Фонд YAŞAT 500 тысяч манатов. Компания и до этого демонстрировала свою повышенную социальную ответственность и жертвовала крупные суммы в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом и Фонд помощи Вооружённым силам Азербайджана.

Компания Alliance Logistics действует по международным стандартам грузоперевозок и специализируется на перевозке различных грузов морским и железнодорожным транспортом.

Отметим, что средства, собранные в Фонде YAŞAT, будут направлены на решение социальных и бытовых проблем семей шехидов и раненых в боях, на их лечение, оплату образования и прочие цели.

ООО Alliance Logistics