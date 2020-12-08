Алиев и Эрдоган совершили намаз в Мечети Шехидов фото

Как сообщал ранее haqqin.az, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетили сегодня Аллею шехидов.

Затем главы государств совершили намаз в Мечети Шехидов.

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