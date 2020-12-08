Грузия вышла на первое место в мире по приросту числа заражений коронавирусной инфекцией COVID-19, заявил главный эпидемиолог страны Паата Имнадзе, передает Интерфакс.

"Грузия сегодня находится на первом месте в мире по приросту числа инфицированных на каждые 100 тысяч населения", - сказал Имнадзе, отметив, что в последние дни Грузия проходит пик распространения COVID-19, но система здравоохранения страны справляется с ростом заражений.

"Мы существенно увеличили количество ежедневно проводимых тестов, доведя их до 20 тысяч, и последние данные свидетельствуют, что число ежедневно выявляемых инфицированных не растет, поэтому в ближайшие две недели мы ожидаем спада и относительной нормализации эпидемиологической ситуации", - сказал Имнадзе.

Ранее в четверг грузинский Минздрав сообщил, что за минувшие сутки коронавирус выявлен у 4 570 человек.