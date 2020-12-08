Иран обвинил США в препятствии закупке вакцины от СOVID

Иран не может перевести средства за покупку вакцины от коронавируса нового типа (СOVID-19) из-за односторонних санкций США, заявил министр здравоохранения ИРИ Саид Немеки, передает Anadolu со ссылкой на государственный телеканал Ирана.

«Мы хотим внести оплату за вакцины коронавируса, но для нас везде преграды. Несмотря на давление, мы сегодня в лучшем состоянии, чем многие богатые страны», - подчеркнул Немеки.

По его словам, Иран сталкивается с проблемами в закупке медицинских принадлежностей из-за санкций США в банковской сфере.

Прямых американских санкций в сфере здравоохранения Ирана нет. Существуют односторонние санкции в банковской сфере. Кроме того, многие иностранные компании не желают вести торговлю с Ираном, опасаясь попасть в санкционный список США.