В Армении начинается демобилизация

Правительство Армении на сегодняшнем заседании приняло решение о проведении в поэтапном порядке до 25 декабря 2020 года частичной демобилизации военнослужащих, проходящих службу в Вооруженных силах и других соответствующих государственных органах, возвращение транспортных средств, привлеченных у органов, имеющих военно-транспортные обязательства. Об этом сообщает News.am.

Отмечается, что в результате прекращения военных действий с 10 ноября нет необходимости в осуществлении общего мобилизационного призыва резервистов и в полноценном привлечении транспортных средств в рамках военно-транспортного обязательства.