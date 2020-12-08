Вазген Манукян: Сегодня в Армении десятки тысяч людей хотят уничтожить, убить и повесить Пашиняна

«Мы можем избавиться от Никола Пашиняна в следующих случаях: он уйдет добровольно, что я считаю маловероятным, хотя и не исключаю. Второй вариант, когда общество настолько сплочено вокруг его отставки, что он, вероятно, не осознает этого, но понимают члены его партии и отстраняют его от должности по процедуре импичмента. Это тоже возможно». Об этом на встрече с армянскими журналистами заявил кандидат на пост премьер-министра от «Движения за спасение Родины» Вазген Манукян.

«Сейчас в Армении тысячи, если не десятки тысяч людей, терминология которых содержит слова - уничтожить, убить, повесить, разбить. Это не секрет. У части из них - личное, потому что они потеряли родственников, близких, у другой части - национальное. Сейчас они сдерживают себя, потому что, если есть политическое движение, решающее проблему, - они ждут результата. Когда политическая борьба исчезает, проигрывает, начинаются непредсказуемые события, в том числе и то, о чем я сказал. Власть должна понять, что ее спасение — это политическое движение», - сказал он.