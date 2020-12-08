4 219 новых больных коронавирусом в Азербайджане их стало 61 089
В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 4 219 новых случаев заражения коронавирусом. Согласно сообщению Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана, 3 562 человека вылечились и были выписаны домой.
От осложнения сопутствующих заболеваний скончались 38 пациентов с положительным ответом теста на коронавирус.
С конца февраля в Азербайджане выявлено в общей сложности 162 774 факта заражения коронавирусной инфекцией. Из них 99 892 человека вылечились, 1 793 - скончались.
Число активных больных, проходящих лечение в пандемических больницах, составляет 61 089.