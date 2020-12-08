Сотрудники Минюста перечислили в Фонд YAŞAT 1 миллион манатов

В пресс-службе Министерства юстиции сказали haqqin.az, что, демонстрируя солидарность, сотрудники юстиции и судьи в этот славный период сделали добровольные пожертвования из заработной платы в специальный Фонд поддержки армии.

Повышение социальной защиты и благосостояния участников Великой Отечественной войны - один из главных приоритетов президента страны, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, военнослужащие и семьи шехидов окружены всесторонней заботой государства.

Врачи медицинской службы министерства оказывали необходимую медицинскую помощь раненым во время войны, проводились акции по сдаче крови в органах юстиции и судах, сотрудники министерства регулярно посещали в госпиталях раненных в боях военнослужащих, передавали им гостинцы.

Около 100 сотрудников органов юстиции и судов отправились на военную службу, в том числе как добровольцы, раненым и семьям шехидов среди них была оказана необходимая помощь и моральная поддержка.

Фонд YAŞAT учрежден указом президента от 8 декабря 2020 для реализации инициатив гражданского общества по оказанию дополнительной поддержки мерам, предпринимаемым государством в целях обеспечения раненых и семей шехидов во имя защиты территориальной целостности нашей страны. Различные организации, физические и юридические лица вносят добровольные пожертвования в этот фонд.

Работники юстиции и судьи, демонстрируя постоянную солидарность с нашим государством, народом и армией, перечислили в Фонд YAŞAT 1 000 000 (один миллион) манатов из своей заработной платы.