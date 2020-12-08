В Армении не исключают досрочные выборы в парламент

Вице-спикер Национального собрания Армении, член правящего блока "Мой шаг" Ален Симонян не исключает проведения в Армении досрочных парламентских выборов.



По его словам, премьер-министр Армении Никол Пашинян взял на себя ответственность за итоги войны в Карабахе, эта ответственность непременно повлечет за собой последствия.

"Однозначно будут последствия. Никто с этим не спорит. Но пусть народ рассудит. Как только мы получим ситуацию, при которой могут состояться (внеочередные) выборы, я не исключаю, что они будут. Я даже считаю, что досрочные выборы нужны", - цитирует Sputnik Армения Симоняна.