Генерал Афган Нагиев стал нашим Рокоссовским

Напомним, что генерал-лейтенант Афган Нагиев был задержан в ходе спецоперации СГБ, а затем отпущен под домашний арест.

Среди награжденных накануне президентом Азербайджана отличившихся в Отечественной войне азербайджанских военнослужащих был и замначальника Госпогранслужбы генерал-лейтенант Афган Нагиев.

Как стало известно haqqin.az, с началом Отечественной войны Афган Нагиев обратился к руководству страны и выразил желание принять участие в боевых действиях. Просьба генерала была удовлетворена, и он отправился на фронт.

Афган Нагиев отличился в боях за освобождение Зангиланского района.

История с Афганом Нагиевым напоминает историю жизни маршала Советского Союза Константина Рокоссовского. Советский генерал также был арестован, а после освобождения участвовал в войне и был удостоен высших званий и наград СССР.