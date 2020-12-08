МВД: в общественных местах задержаны 25 пациентов с COVID-19

Возбуждено уголовное дело в отношении 21 коронавирусного больного за нарушение требований особого карантинного режима.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД), 9 декабря сотрудниками полиции и военнослужащими Внутренних войск в нашей республике в общественных местах были выявлены и задержаны 25 активных больных коронавирусом.

«В результате принятых мер эти лица были возвращены домой. В отношении 21 из них возбуждено уголовное дело по статье УК 139-1.1 (нарушение противоэпидемического, санитарно-гигиенического и карантинного режимов), следствие продолжается. Еще раз призываем наших граждан строго соблюдать требования особого карантинного режима», - говорится в сообщении.