Алиев и Эрдоган выступили с заявлениями для прессы Обновлено 18:50
10 декабря после церемонии подписания документов президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган выступили с совместными заявлениями для прессы.
Как сообщает haqqin.az, информацию об этом распространила пресс-служба президента.
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Сегодня после встречи тет-а-тет президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана состоялась церемония подписания важных документов между Азербайджаном и Турцией.
Как сообщает АзерТАдж, в ней приняли участие президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.