Цены на нефть в четверг вечером растут более чем на 2,5%, при этом стоимость нефти марки Brent поднялась выше психологической отметки в 50 долларов впервые с 6 марта, когда начался обвал котировок, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на настоящее время цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 2,66% - до 50,16 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI - на 2,75%, до 46,77 доллара за баррель.

В марте начался обвал нефтяных котировок после того, как 6 марта страны ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров соглашения о сокращении добычи нефти, ни о его продлении.