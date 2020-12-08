Ильхам Алиев: послевоенное сотрудничество в регионе может включать и Армению

Если Армения сделает правильные выводы из войны, она сможет принять участие в новой платформе сотрудничества в регионе, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на брифинге в Баку по итогам переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Мы готовы к послевоенному периоду. Мы должны сформировать новую платформу сотрудничества в регионе. Это может быть многосторонняя платформа. И все страны региона, которые будут участвовать в ней, могут извлечь из этого только выгоду», - сказал Ильхам Алиев в эфире турецкого телеканала TRT Haber.

Он уточнил, что традиционные форматы сотрудничества включают Азербайджан, Турцию и Грузию, а также Азербайджан, Турцию, Россию, Иран.

«На этой основе мы можем создать единую платформу. Если руководство Армении сделает правильные выводы из войны, откажется от своих необоснованных притязаний и будет смотреть вперед, то тогда на этой платформе есть место и для Армении. Мы открыты для этого», - подчеркнул азербайджанский лидер.