Салют победы в Баку Видео
10 декабря на площади Азадлыг в Баку состоялся парад Победы, посвященный победе в 44-дневной Отечественной войне.
В честь исторической Победы состоялся салют.
10 декабря на площади Азадлыг в Баку состоялся парад Победы, посвященный победе в 44-дневной Отечественной войне.
В честь исторической Победы состоялся салют.
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