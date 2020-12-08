В Баку дан ужин в честь Эрдогана обновляется

10 декабря от имени президента Азербайджана Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой дан ужин в честь президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и его супруги Амины Эрдоган, сообщает АзерТАдж.

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