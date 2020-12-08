Сегодня в Баку на военном параде, посвященном победе в Отечественной войне, впервые показали спецподразделение Службы внешней разведки Азербайджана YARASA, сообщает турецкий телеканал Haber Global.

Насколько известно, это самое засекреченное специальное подразделение в ВС Азербайджана. Военнослужащие этого подразделения принимали участие в операции «Железный кулак», причем работали в основном в глубоком тылу противника.

Также известно, что бойцы YARASA участвовали в освобождении населенных пунктов Азербайджана. В частности, они одними из первых вошли в Губадлы.

Бойцы YARASA награждены орденами и медалями и по праву считаются элитой и гордостью азербайджанских ВС.