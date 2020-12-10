Дмитрий Рой, автор haqqin.az 10 декабря 2020, 23:11

Россия вводит запрет на поставки томатов, яблок и перца из отдельных регионов Армении, Турции и Узбекистана. Но самые серьезные ограничения коснулись Азербайджана – введен полный запрет на ввоз томатов из этой страны. Прекрасный новогодний подарок приготовил россиянам Россельхознадзор. В преддверии праздников им сообщили, что на столе у них шикарных азербайджанских помидоров и вполне доступных по цене яблок той же национальности не будет. Мясистый и напоенный жарким солнцем Азербайджана помидор-оглы, по мнению чиновников, россиянам крайне вреден.

В сообщении российского Россельхознадзора говорится, что еще в конце октября в томатах и яблоках из Азербайджана нашли южноамериканскую томатную моль и восточную плодожорку. А к сегодняшнему дню этих вредителей в азербайджанских караванах овощей и фруктов находили 17 раз. Чиновники утверждают, что неоднократно предупреждали Агентство продовольственной безопасности Азербайджана о том, что находили в поступающих из страны овощах и фруктах карантинные объекты, но те, дескать, мало того, что не отреагировали, так еще и заявляют, что произошла какая-то техническая ошибка. «Решение Россельхознадзора стало неожиданностью для нас в данный момент, когда мы возлагаем большую надежду на устойчивый рост товарооборота с Российской Федерацией. С другой стороны, данные товары, в особенности томаты, высоко ценятся российскими потребителями, и России будет сложно возместить эту товарную позицию... Азербайджанский томат и яблоки экспортируются в Россию десятки лет, и никогда не было серьезных причин для их запрета», - говорят официальные лица в Баку. А в Москве на всех углах уверяют, что в данном решении нет никакой политики, дескать армянская продукция тоже под запрет попала, ничего личного, исключительно забота о населении. И так навязчиво об этом говорят, что червячок подозрения о политической составляющей данного решения все-таки начинает грызть душу не хуже восточной плодожорки. Тем более что овощефруктовые войны – излюбленный инструмент, который Россия расчехляет всякий раз, когда у нее возникают разногласия с иностранными партнерами. В 2014 году Владимир Путин ввел запрет на ввоз продовольствия, в том числе овощей и фруктов, из стран ЕС и США в ответ на их «крымские» санкции. В 2016 году Россия ввела продовольственное эмбарго против Турции, после того как в ноябре 2015 года турецкие истребители сбили российский бомбардировщик Су-24 в Сирии. А до этого были и грузинский «Боржом», и молдавские вина…

Словом, это уже стало традицией: где Россельхознадзор вводит ограничения – там обязательно присутствует второе дно такого решения. В нынешнем случае – за счет партнеров и населения России поддержать местных сельскохозяйственных олигархов, днями стенающих и рыдающих в коридорах российской власти о своем крайне бедственном положении. Крайний цинизм ситуации заключается в том, что российские чиновники уверяют: ограничения к росту цен на эту продукцию не приведут. Манипулируют статистикой, особо несдержанные обещают «лечь на рельсы», если томаты и яблоки подорожают. Но наученный горьким опытом российский народ категорически отказывается в это верить и лихорадочно прикидывает, сколько из кошельков граждан «на поддержку местного товаропроизводителя», тех самых сельскохозяйственных олигархов, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, выудят ушлые чиновники на этот раз. Что особенно феерично, запрет на поставки произошел практически одновременно с заявлением Владимира Путина: «Должно не только хватать продуктов, они еще и должны продаваться по доступным ценам». И тут уже остается только гадать, то ли это совпадение такое, то ли отдельные российские чиновники обнаглели уже настолько, что им и президент России не указ. То ли они всерьез решили, что антиазербайджанская и антитурецкая пропагандистская кампания, развернутая на российском ТВ, действительно санкционирована Кремлем и есть повод подсуетиться, продемонстрировать политическую бдительность в отношении помидоров и яблок из Азербайджана.