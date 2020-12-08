Украина будет настаивать на выводе российских войск из Приднестровья

Власти Украины продолжат поддерживать территориальную целостность Молдавии и настаивать на выводе российских войск из Приднестровья, заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба во время своего визита в Молдавию, передает РИА Новости.

Кулеба 10 декабря находится в Кишиневе с рабочим визитом, ранее он встретился с министром иностранных дел Молдавии Аурелием Чокоем.

"Мы и в дальнейшем будем поддерживать территориальную целостность Молдавии в процессе приднестровского урегулирования и совместно настаивать на выводе российских войск из региона Приднестровья", - приводит слова Кулебы сайт внешнеполитического ведомства Украины.

Отмечается, что стороны также обсудили визит Майи Санду на Украину, который станет ее первым зарубежным визитом на посту главы государства. Также Кулеба предложил новоизбранному президенту Молдавии принять участие в деятельности инициированной Украиной Крымской платформы.

Ранее Санду заявила, что с территории Приднестровья должна быть выведена оперативная группа российских военных, охраняющих склады с оружием, и вывезено само оружие, а также предложила оставить в Приднестровье вместо миротворцев гражданских наблюдателей под эгидой ОБСЕ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что изменение статус-кво может привести к дестабилизации в Приднестровье, РФ рассчитывает на обсуждение темы миротворцев и отсутствие "резких движений".