Царукян: «Судьба Карабаха может постигнуть и Армению»

Лидер оппозиционной партии «Процветающая Армения» Гагик Царукян считает, что действующее правительство во главе с Николом Пашиняном должно уйти, в противном случае «страну может постигнуть судьба Карабаха». Об этом он сказал в интервью армянским телеканалам, сообщает «Спутник-Армения».

«Ситуация в эти дни тяжелая, опасная, мы в пропасти. Пять-шесть месяцев я говорил, что Карабах на краю пропасти, то же самое говорю и про Армению. Для изменения ситуации должны быть сделаны шаги – должно уйти правительство», - сказал Царукян.

По его словам, нужен тот, кто сможет полноценно вывести страну из этого тяжелого экономического, политического кризиса, а также сможет вести переговоры. «В противном случае, Армению ждет участь Карабаха».