Турция готовится к атаке Байдена

Юлия Медведева, специально для haqqin.az, Москва 02:07

Победу на президентских выборах в США кандидата от Демократической партии Джо Байдена руководство Турции восприняло как новый внешнеполитический вызов. И сейчас Анкара приступила к разработке политики страны в американо-турецких отношениях и выработке ответных мер на возможные недружественные шаги Вашингтона в период каденции Байдена и нахождения демократов в Белом доме.

Байден воспринимается руководством Турции как внешнеполитический вызов в связи со следующими обстоятельствами: - в период пребывания в должности вице-президента США (20 января 2009 — 20 января 2017) именно Джозеф Байден был сторонником проведения жесткого курса в отношении Анкары в связи с тем, что якобы в Турции нарушаются права человека; - Байден неоднократно поддерживал антитурецкие инициативы Конгресса, в том числе – требования о введении против нее санкций и ограничения американо-турецкого военно-технического сотрудничества; - в период массовых протестных выступлений в Турции, которые начались 28 мая 2013 года на площади Таксим в центре Стамбула и затем охватили также другие районы города и другие города страны, Байден выступал в поддержку протестующих, требовал от Анкары избегать насилия в отношении демонстрантов и угрожал введением санкций, если насилие все же будет применено; - Джозеф Байден является категорическим противником выдачи Турции Фетуллаха Гюлена, которого Анкара обвиняет в попытке осуществления военного переворота в 2016 году, в результате чего погибло 240 и получили ранения 2200 граждан Турецкой Республики; - в ходе предвыборной кампании Джозеф Байден выступал с тезисами о том, что режим Реджепа Эрдогана должен быть свергнут, что Турция должна понести серьезное наказание за приобретение российских комплексов С-400, а также о том, что политика Анкары в Ливии, Сирии, Восточном Средиземноморье и других регионах угрожает национальным интересам Соединенных Штатов.

Остается добавить, что Байден часто действовал в интересах армянского лобби и в 1995—2007 годах входил в Группу по армянским делам Конгресса США. Он голосовал за принятие антиазербайджанской Поправки 907 и за выделение американской финансовой помощи Армении и «Нагорно-Карабахской Республике» в 1992—2008 годах. То есть Джозеф Байден классифицируется Анкарой как политик устойчивой антитурецкой ориентации и пребывание в Белом доме будет использовано им для того, чтобы как максимум свергнуть действующее руководство Турции, а как минимум – создать для Анкары массу трудностей во внешней политике, в экономике и в военно-техническом сотрудничестве в рамках НАТО. В связи с серьезностью данного вызова, вставшего перед Турцией, руководство страны поручило трем ведущим аналитическим центрам - ORSAM, SETA, AEI – проработать стратегию, которая помогла бы Анкаре частично нивелировать угрозы, исходящие из факта прихода Байдена к власти, а также минимизировать возможный ущерб от недружественных шагов новой администрации США. Следует отметить, что помимо перечисленных выше аналитических центров, к данной работе привлечены прикладные лаборатории изучения внешнеполитических проблем следующих университетов: Bilkent University (Анкара), Hacettepe University (Анкара), Hacettepe University (Стамбул), Koç University (Стамбул), а также Orta Doğu Teknik Üniversitesi (METU, Анкара).

Общее кураторство проекта поручено Ибрагиму Кылыну (пресс-секретарь Эрдогана). При нем также сформирована группа ведомственных кураторов, куда входят представители от аппаратов Мевлюта Чавушоглу (МИД), Хулуси Акара (Министерство обороны), Мустафы Варанка (Министерство промышленности и технологий), Лутфи Элвана (министерство финансов), а также Сулеймана Сойлу (Министерство внутренних дел). Именно эта группа формирует технические задания для аналитиков, обеспечивает их исходными материалами, а также вносит уточняющие вопросы по мере поступления готового продукта в виде текстов и презентаций. Перед исследователями-аналитиками руководством Турции поставлены следующие вопросы: - возможные направления атак администрации США на финансовую систему Турции и ее оборонно-промышленный комплекс, пути нейтрализации этих атак; - возможности США по раскачиванию социально-политической обстановки в Турции, политические и общественные группы и лидеры общественного мнения, которые могут пойти на сотрудничество с американцами в целях прихода к власти; - возможности США по использованию в антитурецких целях местных этнических меньшинств (в первую очередь – курдов, а также диаспор сирийцев и выходцев из Центральной Азии) и оптимальные меры нейтрализации данной угрозы; - возможные внешнеполитические шаги США на Ближнем Востоке и в других регионах, которые могут осложнить международное положение Анкары и границы турецких ответов на эти шаги; - вероятность американских санкций против Турции, сферы их применения и возможные пути обхода вводимых США ограничений; - вероятные союзники и противники Анкары в случае дальнейшего ухудшения американо-турецких отношений, условия их активности, глубина и характеристики их активности в данной ситуации.