В день празднования великой победы Азербайджана в Отечественной войне танцор Азербайджанского государственного театра оперы и балета, студент Бакинской академии хореографии Рустам Гаджиев представил свое видеопоздравление.

Танец, поставленный под руководством балетмейстера Фархада Велиева, посвящается подвигу азербайджанских солдат в Карабахе. В клипе звучит музыка народного артиста Азербайджана композитора Октая Зульфугарова в исполнении Государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибекова.

В этом видео наглядно продемонстрировано: жертва, принесенная азербайджанским народом во имя возвращения своих земель и восстановления исторической справедливости, не напрасна.

В клипе есть прямая отсылка к словам президента Азербайджана Ильхама Алиева о том, что мы хотим вернуть жизнь этим землям и увидеть их процветание, насладиться всей красотой харыбюльбюля, который вновь зацветет на освобожденных территориях! Ведь все мы знаем, что независимо от возраста, профессии и жизненных обстоятельств, когда дело касается Родины, каждый считает своим долгом внести свой вклад и послужить для Отчизны, как минимум посвятив ей танец и направив всю свою творческую энергию на созидание. Будучи носителем древнего культурного кода, хранителем классических азербайджанских традиций, Рустам своим танцем еще раз подтверждает это.

Наши наследие и искусство, оставленные нам великими азербайджанскими сынами, будут долго жить и процветать во славу Азербайджана!