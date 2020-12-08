Американский журнал Time объявил «Человека года». В 2020 году авторы издания присудили этот статус двоим претендентам: кандидату в президенты США от демократов Джо Байдену и избранному вице-президенту Камале Харрис. Об этом сообщается на сайте издания.

Редакция Time назвала Байдена избранным президентом США и отметила, что он очень серьезно относится к пандемии COVID-19. Издание подчеркнуло, что Байден и Харрис когда-то были соперниками, однако теперь — партнеры. Они «разделяют веру в то, что чуткое руководство может восстановить утраченную солидарность».

Также журнал поставил бывшему вице-президенту страны в заслугу то, что он набрал на выборах самое большое число голосов в истории США, побив рекорд 44-го главы государства Барака Обамы.

В 2019 году человеком года по версии Time стала Грета Тунберг — 16-летняя шведская школьница, прославившаяся после выступления со своей речью на саммите ООН. Активистка обвинила политиков в том, что они отняли у ее поколения детство, переложив на их плечи решение проблем изменения климата. Вскоре после этого эмоциональные цитаты Тунберг разобрали на мемы, а девушку выдвинули на Нобелевскую премию мира.