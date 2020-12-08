Названы самые опасные распространители коронавируса

Носители инфекции, находящиеся в закрытом помещении и долгое время контактирующие с другими людьми в течении длительного времени, были признаны медиками наиболее опасными распространителями коронавируса нового типа.

По словам заместителя директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академика Российской академии наук Александра Горелова, это главные суперраспространители инфекции.

Горелов отметил, что таковыми их делает не особенности организма, а именно условия, в которых он находится. Ученый уточнил, что заболевшие люди наиболее опасны в помещениях с плохой циркуляцией воздуха, "классический пример - общественный транспорт", сказал он в интервью Lenta.ru.