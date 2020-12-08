Эдуард Вартанян: "Армянские военнослужащие бежали с поля боя"

Армянские военнослужащие бежали с поля боя в ходе Второй Карабахской войны. Как сообщает «Вестник Кавказа», об этом заявил профессиональный боец смешанных единоборств, экс-чемпион АСВ (ныне АСА) Эдуард Вартанян, который после начала боевых действий отправился в Нагорный Карабах для оказания гуманитарной помощи, решив поддержать местное население.

Недавно Эдуард Вартанян опубликовал видеообращение, в котором рассказывает о том, как в Джебраиле солдаты, офицеры и генералы армянской армии бежали с поля боя. Кроме того, по его словам, из направляемой в Карабах гуманитарной помощи до населения доходило только 20 процентов - остальное разворовывалось.

"Премьер-министра Армении Никола Пашиняна никто не предавал. Он обо всем знал",- заявил Эдуард Вартанян.

По его данным, в Шуше воевали только добровольцы: "Военнослужащих армянской армии я там не видел. Оборона была не организованна".

"Каждый кто бежал, кто воровал, кто проявил преступную халатность, должны быть наказаны", - уверен Эдуард Вартанян.