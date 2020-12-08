На пленарном заседании Милли Меджлиса утвержден документ об указе президента Азербайджана «Об отмене военного положения».

Согласно информации, военное положение будет отменено с 00:00 12 декабря.

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Сегодня будет проведено очередное пленарное заседание Милли Меджлиса.

В повестке дня следующие вопросы: решение Милли Меджлиса об утверждении указа президента Азербайджана Ильхама Алиева «Об отмене военного положения с 00:00 12 декабря 2020 года»; назначение председателя Счетной палаты; поправки в Гражданский, Трудовой, Таможенный, Налоговый кодексы, в законы «О полном страховании вкладов», «О страховании вкладов», «Об образовании», «О физической культуре и спорте», «О профессиональном образовании», «Об общем образовании», «О комитетах Милли Меджлиса» и во Внутренний устав Милли Меджлиса, утвержденный законом № 74-IQ от 17 мая 1996 года.

Поправки в законопроекты будут рассмотрены в первом чтении.