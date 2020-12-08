Китай открыл первый в мире подвесной мост для высокоскоростных поездов
Первый в Китае подвесной железнодорожно-автомобильный мост введен в эксплуатацию в восточной провинции Цзянсу. Как сообщает агентство "Синьхуа", мост также побил мировой рекорд по максимально допустимой скорости движения по нему поездов.
Общая длина моста, получившего название Уфэншань, составляет 6,4 км, длина главного пролета через реку Янцзы - 1,92 км. Мост соединяет города Янчжоу и Чжэньцзян. Его сооружение заняло более пяти лет.
Верхний уровень моста предназначен для движения автотранспорта по четырем полосам в каждую сторону с ограничением скорости в 100 км/ч. По нижнему уровню курсируют высокоскоростные поезда. Конструкция моста позволяет составам двигаться по нему со скоростью до 250 км/ ч.