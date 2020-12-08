Российские саперы продолжают разминирование в Карабахе

Российские миротворцы разминировали более 80 гектаров территории в Нагорном Карабахе, обнаружены и обезврежены 4 577 взрывоопасных предметов, сообщает Минобороны РФ.

"Всего инженерными подразделениями в Нагорном Карабахе разминировано более 80 гектаров территории, 24,8 километра дорог, 168 домостроений и шесть социально значимых объектов, обнаружены и обезврежены 4 577 взрывоопасных предметов", - цитирует РИА Новости сообщение.

Отмечается, что за сутки была разминирована местность вдоль газопровода на дорожном направлении Ханкенди – Шуша. Найденные взрывоопасные предметы уничтожаются.