Вазген Манукян проводит встречи с бывшими руководителями Армении
Бывший премьер-министр Армении Карен Карапетян встретился с оппозиционным кандидатом на пост главы правительства Вазгеном Манукяном, сообщает газета "Грапарак".
По сведениям издания, Карапетян заверил Манукяна в поддержке. В случае избрания Манукяна премьером Карапетян обещал оказать помощь кадрами, финансами, идеями с целью восстановления экономики Армении.
"Грапарак" также пишет, что в эти дни с Манукяном встречается большое число людей, в том числе и другие бывшие премьер-министры – Грант Багратян, Хосров Арутюнян, Овик Абрамян.
Ранее 16 оппозиционных сил, которые требуют отставки главы кабмина Никола Пашиняна, в качестве единого кандидата выдвинули первого премьера Армении, экс-главу Общественного совета Вазгена Манукяна.