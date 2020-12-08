В Азербайджане ввели в обращение марку и конверты «Одна нация - два государства. Парад Победы»
ООО «Азермарка», действующее в подчинении Министерства транспорта, связи и высоких технологий, по случаю проведенного 10 декабря 2020 года в Баку парада Победы изготовило и ввело в обращение почтовую марку и конверты первого дня под названием «Одна нация - два государства. Парад Победы».
Сюжет проекта посвящен азербайджано-турецкому братству и моральной поддержке, которую Турцию оказала нашей стране в период 44-дневной войны.
Марки изданы тиражом 100 тысяч экземпляров, количество конвертов первого дня составило 500 штук.
10 декабря президенты Азербайджана и Турции - Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган погасили конверты штемпелем первого дня.