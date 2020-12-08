Сотрудники Госкомитета градостроительства и архитектуры пожертвовали средства в Фонд YAŞAT

Сотрудники Государственного комитета градостроительства и архитектуры поддержали семьи шехидов и раненых в Отечественной войне и пожертвовали в Фонд YAŞAT 200 тысяч манатов.

Отметим, что Фонд YAŞAT учрежден указом президента от 8 декабря 2020 для реализации инициатив гражданского общества по оказанию дополнительной поддержки мерам, предпринимаемым государством в целях обеспечения раненых и семей шехидов во имя защиты территориальной целостности Азербайджана. Различные организации, физические и юридические лица вносят добровольные пожертвования в этот фонд.