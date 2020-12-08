Ковид-больные продолжают нарушать режим самоизоляции возбуждены уголовные дела
За минувшие сутки сотрудники правоохранительных органов Азербайджана выявили и задержали в общественных местах за нарушение режима самоизоляции 27 инфицированных коронавирусом, сообщает пресс-служба МВД Азербайджана.
Согласно информации, 26 человек были возвращены домой, один ковид-больной госпитализирован в тяжелом состоянии.
В отношении 26 нарушителей возбуждены уголовные дела по статье 139-1.1 (нарушение противоэпидемического, санитарно-гигиенического или карантинного режима) УК Азербайджана.