Спасибо за Победу!

Вчера в Баку прошел торжественный военный парад, посвященный исторической победе Вооруженных сил Азербайджана в Отечественной войне. Установление территориальной целостности и исторической справедливости в результате мужества и победоносных действий Национальной армии под руководством президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева стало поводом для проявления общенациональной радости, вызванной глубоким чувством патриотизма и единством граждан Азербайджана.

Azercell Telecom разделил радость победы в Отечественной войне со своими абонентами и подарил им 4G интернет-пакет в объеме 1 ГБ.

Радость этого исторического дня Azercell Telecom разделил со своими абонентами. Так, пользователи Azercell, отправившие слово Qelebe на 2525, получили подарочный 4G интернет-пакет в объеме 1 ГБ.

У абонентов также была возможность наблюдать за парадом Победы в онлайн-режиме на своих мобильных устройствах посредством услуги от Azercell - NNTV, предоставляющей опцию цифрового телевещания на мобильном телефоне.

Напомним, Azercell Telecom является первым оператором, который приступил к построению современной мобильной инфраструктуры на всех освобожденных территориях, а также установил первую 4G станцию в Шуше, цитадели Карабаха. Техническая команда Azercell продвигалась по освобожденным территориям практически вместе с нашими воинскими частями и устанавливала базовые радиостанции для налаживания связи в самых удаленных и труднодоступных точках регионов.

Кроме этого, для поддержки Азербайджанской армии, борющейся в этот важнейший период истории страны за освобождение от 30-летней оккупации родных земель, Azercell перечислил в Фонд помощи Вооруженным силам 1 миллион манатов. Вслед за этим компания создала возможность для своих абонентов делать пожертвования в Фонд помощи Вооруженным силам в более удобной и быстрой форме в любое время суток в режиме 24/7 - посредством приложения Azercell «Kabinetim» («Мой кабинет»). На баланс каждрго военного журналиста и всех представителей СМИ, командированных на передовую линию фронта, Azercell перечислил 100 манатов.

Следует отметить, что лидирующий оператор оказал немедленную коммуникационную поддержку всем абонентам в Гяндже и Барде в связи с трагическими ракетными обстрелами этих городов. Также Azercell полностью закрыл коммуникационные долги всех шехидов и раненых военнослужащих. В поддержку ряда благотворительных акций от компании группа волонтеров Azercell Könüllüləri отправила на фронт подарочные посылки для солдатов и по сей день продолжает проводить социальные акции в поддержку семей военнослужащих в различных регионах страны.