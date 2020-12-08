В Грузии 4 146, в Армении 1 077 новых случаев COVID-19

За минувшие сутки в Армении выявлено 1 077 больных коронавирусом, сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.

Общее число подтвержденных случаев коронавируса в республике достигло 146 317. Умерли от осложнений коронавируса 2 445 пациентов, за сутки - 29. Также стало больше смертей пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам, всего - 613, за сутки - 7. Коронавирус в Армении побороли 123 474 человека.

В Грузии за минувшие сутки выявили 4 146 случаев коронавируса, сообщает официальный сайт StopCov. Общее число инфицированных составляет 183 099, из них умерли 1 694 пациента, за сутки - 37. Излечились 150 461 человек, за сутки - 2 129.