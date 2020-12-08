Адвокаты сами будут посещать семьи шехидов и раненых для оказания бесплатной правовой помощи

Согласно принятому накануне Президиумом Коллегии Адвокатов решению, будет обеспечена правовая помощь семьям шехидов и раненых ветеранов, а также бесплатное представительство в судебных процессах.

Семьи шехидов и раненых могут обратиться в Центр юридической помощи и обучения Коллегии адвокатов для получения бесплатной юридической помощи. Им не нужно будет идти в адвокатский офис: адвокаты сами будут приходить к ним домой и оказывать необходимую юридическую помощь.

Желающие зарегистрироваться для получения бесплатной юридической помощи и представительства в суде могут связаться с Центром следующими способами:

телефон: +994 12 594 99 85, +994 50 205 20 14

электронная почта: [email protected]