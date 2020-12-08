Икрам Нур, автор haqqin.az 11:51

Турецкий сухогруз под флагом Ямайки, направлявшийся в порт города Мисрата с грузом медицинской помощи, был задержан у берегов Ливии боевиками Халифы Хафтара. «Мы еще раз напоминаем, что атаки на интересы Турции в Ливии будут иметь серьезные последствия, а эти элементы [силы Хафтара] будут рассматриваться как законные цели. Корабль должен быть освобожден немедленно», - говорится в заявлении турецкого Министерства иностранных дел, сделанном по данному поводу.

Потерпев поражения везде, где только можно, ливийский ренегат-фельдмаршал Халифа Хафтар оказался перед лицом разъяренных спонсоров - французов и египтян, которые начали задавать ему крайне неприятные вопросы. В частности, о том, что денег и материально-технической помощи он уже получил от них на почти миллиард долларов, а ничего из обещанного – выбить Анкару из Ливии или же, на худой конец, серьезно ослабить позиции Правительства национального согласия в Триполи – так и не выполнил. Более того, он еще и выделенные ему военную технику и снаряжение в ходе скоростного отступления от ливийской столицы умудрился растерять столько, что вооруженные формирования ПНС сейчас даже недостатка в патронах не испытывают, не говоря уже о стрелковом оружии, минометах, бронеавтомобилях и прочих военных «ништяках», как принято говорить среди молодой поросли аналитиков и военных корреспондентов.

Фактически битый и щипанный Хафтар оказался на грани, за которой в лучшем случае – политическое небытие, в худшем – пуля в затылок или яд в чашечке кофе. И то, и другое – от ближайших соратников, которые в ренегат-фельдмаршале разочаровались и теперь сами бы хотели занять его место, примерить мундир «спасителя Ливии и верховного правителя». Оказавшись в столь трудной жизненной ситуации, Хафтар кинулся по привычному маршруту – в Каир, упрашивая вчерашних покровителей не списывать его со счетов, дать шанс – а уж он расстарается, оправдает, отслужит. Ну а чтобы придать сеансу попрошайничества сколь-нибудь убедительный характер, самопровозглашенный «верховный правитель Ливии» припас для спонсоров скромный, но стильный подарок – захваченное коммерческое судно «Мебрука», зафрахтованное Турцией для перевозки груза медикаментов в ливийскую Мисрату. Однако сейчас подчиненные Хафтара наскоро «лепят» версию, что медикаменты, запасы крови для переливания и медицинское оборудование – все это для отвода глаз. На самом деле судно с турецким капитаном и девятью гражданами Турции, семи индийцами и одним азербайджанцем на борту везло наркотики. Которые сейчас бойцы армии ренегат-фельдмаршала пытаются на судне найти. Ну а если не найдут – не расстроятся, заявят, что экипаж утопил их в море.

Что примечательно, груз на судно грузился в Египте. И, следовательно, египетские власти были полностью в курсе и о номенклатуре груза, и о маршруте его следования. Так что подчиненным Хафтара не пришлось даже самостоятельно организовывать операцию по захвату судна – за них все сделали египтяне, хафтаровцам оставалось только взойти на борт и под угрозой оружия захватить корабль. Как утверждают источники, на все у солдатиков ренегат-фельдмаршала ушло около часа. С учетом того, сколько реально стоят медикаменты в Ливии, куш они за столь непродолжительное время работы выхватили просто фантастический. Даже если произойдет маловероятное – судно выпустят и оно пойдет своим путем, – груз окажется изрядно пощипан. Хафтар такое поведение своих подчиненных полностью одобряет, считая, что война должна кормить сама себя, а военная добыча – дело святое, иначе его воинству скучно станет.