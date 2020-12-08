В Азербайджане снова активна система SMS-разрешений

Согласно постановлению Кабинета министров Азербайджана, с 00:00 14 декабря 2020 года по 00:00 18 января 2021 года в Азербайджане вводится ужесточенный карантинный режим. Будет ограничено передвижение граждан в Баку, Сумгаите, Гяндже, Мингячевире, Ширване, в Апшеронском районе, в райцентрах Ленкорань, Масаллы, Джалилабад, Шеки, Загатала, Губа, Хачмаз, Евлах, Барда, Билясувар и Исмаиллы (за исключением сел и поселков). В течение указанного периода будет работать «Система получения разрешений и мониторинга».

В соответствии с постановлением Кабинета министров передвижение лиц, работающих в организациях, чья деятельность разрешена, будет осуществляться на основании удостоверения, а также после внесения работодателем данных о них в портал icaze.e-gov.az.

Как и прежде, с целью получения разрешения на выход из дома граждане должны будут отправить SMS-сообщение на номер 8103 (SMS-сообщения бесплатные). В тексте сообщений должны быть указаны один из двух следующих индексов и информация, удостоверяющая личность (серия и номер удостоверения личности):

Код 1 – в связи с неотложными медицинскими потребностями или получением лечения по графику (разрешение выдается на 3 часа, при необходимости поездки в другой район или город учитывается расстояние между адресами, куда необходимо ехать, и продолжительность процедуры лечения, срок возвращения определяется справкой, выданной врачом);

Код 2 – в связи с необходимостью приобретения продуктов питания и других предметов первой необходимости, медикаментов, пользования государственными услугами, банковскими, почтовыми и другими услугами, предоставляемыми в сферах, деятельность которых разрешена, а также выходом из места жительства с целью времяпрепровождения на открытом воздухе (разрешение выдается один раз в день на 3 часа).

Срок действия SMS-разрешения на выход из дома - 3 часа. Чтобы покинуть место жительства и место нахождения в связи с участием в похоронах близкого родственника, нужно получить разрешение, позвонив в колл-центр 102 Министерства внутренних дел.

При возникновении непосредственной опасности для жизни и здоровья не требуется отправка SMS-сообщения для выхода из дома. Лица покидают место жительства и место нахождения без отправки SMS-сообщения также при вызове в суд или правоохранительные органы.

За нарушение установленных настоящим постановлением правил применения ограничений на передвижение физические, юридические и должностные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном Кодексом об административных проступках и Уголовным кодексом Азербайджана.

При возникновении трудностей в использовании системы SMS-разрешений и отправке SMS можно обратиться в колл-центр 9108 Госагентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана (Служба ASAN).