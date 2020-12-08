Продажа льготных квартир в очередном проекте Государственного агентства жилищного строительства – Говсанском жилом комплексе стартует в 11:00 18 декабря и продлится до 11:00 28 декабря. В общей сложности на продажу будет выставлена 501 квартира.

Выбор квартир в порядке ожидания стартует 22 декабря в 11:00 и продлится до 11:00 28 декабря.

Продажа квартир осуществляется только лицам, имеющим электронный кабинет в системе "Льготное жилье". Для выбора квартиры эти граждане должны войти в раздел Satış/Mənzillər (Продажа/Квартиры) в своих электронных кабинетах. Лица, вошедшие в систему в момент начала продаж и первыми выбравшие квартиру, получат возможность её приобретения.