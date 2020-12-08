Банк Республика перечислил 200 000 манатов в Фонд YAŞAT
Важнейшей задачей азербайджанского народа на протяжении последних 30 лет было освобождение оккупированных территорий. И вот Победоносная армия Азербайджана под руководством Верховного главнокомандующего, президента Ильхама Алиева претворила эту мечту в жизнь.
Наши храбрые солдаты продемонстрировали истинный пример мужества, стойкости и героизма в боях за восстановление территориальной целостности Азербайджана. К большому сожалению, в сражениях с врагом среди офицеров и солдат есть погибшие и раненые.
8 декабря 2020 года президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о создании Фонда YAŞAT в целях поддержки обеспечения раненых в связи с защитой территориальной целостности Азербайджанской Республики и семей шехидов.
Банк Республика, оставаясь верным своей позиции – быть всегда рядом с нашим государством и азербайджанским народом, перечислил 200 тысяч манатов в Фонд YAŞAT.
Мы уверены, что отныне наш трехцветный флаг всегда будет развеваться на освобожденных от оккупации территориях!