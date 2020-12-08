Банк Республика перечислил 200 000 манатов в Фонд YAŞAT

Важнейшей задачей азербайджанского народа на протяжении последних 30 лет было освобождение оккупированных территорий. И вот Победоносная армия Азербайджана под руководством Верховного главнокомандующего, президента Ильхама Алиева претворила эту мечту в жизнь.

Наши храбрые солдаты продемонстрировали истинный пример мужества, стойкости и героизма в боях за восстановление территориальной целостности Азербайджана. К большому сожалению, в сражениях с врагом среди офицеров и солдат есть погибшие и раненые.