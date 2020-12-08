Перечисленные в армянский фонд деньги прикарманили

Армяне, перечислившие в дни войны в Карабахе деньги во всеармянский фонд «Айастан», сожалеют об этом и требуют обратно свои деньги, однако нет механизмов вернуть их. Об этом пишет армянская газета «Грапарак».

Издание отмечает, что «в более нелепом состоянии оказались те, кто перечислил деньги не в фонд, а частным лицам, которых ассоциировали с армией и войной и просто дали им большие суммы наличными, думая, что эти средства пойдут на закупку оружия и боеприпасов, однако деньги были в основном прикарманены. Некоторые даже предоставили «чеки» о расходах, которые, как выяснилось, были фальшивыми. Эти люди сейчас не знают, у кого требовать свои деньги».