Синоптики прогнозируют дожди в Баку

Завтра, 12 декабря, в Баку и на Апшеронском полуострове временами ожидаются дожди. Прогнозируется умеренный юго-восточный ветер, сообщает Национальная гидрометеорологическая служба.

Температура воздуха в Баку и на Апшероне составит ночью 2-5, днем 7-9 градусов тепла. Атмосферное давление выше нормы – 771 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха 70-80%.

Завтра в районах Азербайджана осадков не ожидается, однако в некоторых восточных районах возможны осадки, туман, будет дуть умеренный восточный ветер. Температура воздуха составит ночью 1-4, днем 6-9 градусов тепла, в горах ночью 3-8, днем 0-3 градуса мороза.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, повышенная влажность воздуха на Апшеронском полуострове может вызвать дискомфорт у некоторых людей