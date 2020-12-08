«Пашинян не может оставаться гарантом безопасности Армении»

Отставка премьер-министра Армении Никола Пашиняна не имеет альтернативы. Об этом в Национальном собрании заявила депутат от партии «Процветающая Армения» Ивета Тоноян.

По словам депутата, это не только повестка партии «Процветающая Армения», непарламентских политических сил, католикосов, прежних президентов, премьер-министров, различных слоев и групп общественности, в лице интеллигенции, но и вопрос государственной безопасности, который стал перед страной.

«...Под угрозой оказалась территориальная целостность Армении, населенные пункты и жители Гегаркуникской и Сюникской областей, которые впредь стали приграничными. Никол Пашинян не может и дальше оставаться гарантом безопасности Армении. Естественно, наша борьба продолжится всеми методами, но в рамках закона», - цитирует News.am Тоноян.