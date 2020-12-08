Внесены изменения в структуру Службы внешней разведки Азербайджана Указ президента
Президент Ильхам Алиев подписал указ «О внесении изменений «в структуру Службы внешней разведки Азербайджанской Республики».
Как сообщает АзерТАдж, в указе говорится: Утвердить изменения «в структуре Службы внешней разведки Азербайджанской Республики», «предельной штатной численности военнослужащих Службы внешней разведки Азербайджанской Республики, содержащихся за счет средств государственного бюджета Азербайджанской Республики, и сотрудников, принимаемых на работу в систему Службы внешней разведки Азербайджанской Республики» и «списке высших воинских званий в Службе внешней разведки Азербайджанской Республики».
Кабинету министров Азербайджана поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего Указа.