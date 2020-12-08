Эрдоган: «Четкая позиция Ильхама Алиева разрушила расчеты Макрона»

Победа в Карабах е открыла новую страницу в истории Кавказа. Уверен, что история региона отныне будет развиваться в совершенно ином русле. Как передает «Анадолу», об этом сказал в пятницу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Турецкий лидер привлек внимание к озвученной накануне в Баку инициативе по созданию «Платформы шести» (Азербайджан, Турция, Россия, Иран, Грузия и, при желании Еревана, Армения) на Южном Кавказе. «Если Армения решит принять участие в этом процессе и предпримет позитивные шаги, то в отношениях Турции и Армении может быть открыта новая страница», - сказал Эрдоган.

По словам турецкого лидера, «Платформа шести», над которой работает Турция, станет площадкой для взаимовыгодного сотрудничества.

Президент Турции также дал высокую оценку позиции президента Азербайджана Ильхама Алиева в ответ на проармянские шаги французского парламента.

«Четкая позиция Ильхама Алиева разрушила расчеты Эммануэля Макрона. Не исключаю, что именно Макрон поставит крест на отношениях Франции и Азербайджана. Все это показатель его политической неопытности», - сказал Эрдоган.