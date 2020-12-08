В Армении рассказали, когда Пашинян уйдет в отставку

Никол Пашинян сделал все для того, чтобы Роберт Кочарян сегодня стал фактором в армянской политике, и сейчас для многих альтернативой будет второй президент Армении, заявил армянскому изданию ФактИнфо политический обозреватель Айк Халатян.

“Пока нам не известно, желает ли вообще Роберт Кочарян возвращения к власти. Очевидно одно, что на следующих выборах Кочарян сыграет большую роль в политике, нежели сейчас”, - заявил Халатян.

По мнению Айка Халатяна, смена власти в Армении произойдет до Нового года.